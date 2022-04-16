Все немецкие клубы расторгли контракты с российскими гимнастами из-за ситуации на Украине

Гимнаст Артур Далалоян сообщил, что все клубы немецкой бундеслиги расторгли контракты с российскими спортсменами.

Далалоян — олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях. В прошлом сезоне он выступал за немецкий клуб Schwabisch Gmund-Wetzgau.

«Все немецкие клубы отказались от российских спортсменов, и как минимум в ближайшем полугодии мы в бундеслиге точно не выступим. Я уже получил письмо от клуба, в котором в очень тактичной форме извещается, что меня не вызовут на соревнования. Такие же письма пришли и остальным ребятам, в том числе Давиду Белявскому и Никите Нагорному. Этот отказ вызван сложной политической ситуацией в мире», — приводит ТАСС слова Далалояна.

Международная федерация гимнастики (FIG) в начале марта запретила российским и белорусским гимнастам выступать на соревнованиях под эгидой федерации из-за ситуации на Украине, однако запрет не распространяется на клубные турниры.

Ранее Далалоян заявил, что 20 апреля вылетит в Италию для участия в клубном чемпионате страны.