Чемпионка Европы по спортивной гимнастике Харенкова стала тренером российских юниорок

Чемпионка Европы 2014 года в упражнении на бревне Мария Харенкова, завершившая карьеру в 2021 году, заняла пост тренера женской юниорской сборной России по спортивной гимнастике. Об этом сообщила член президиума Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Валентина Родионенко.

«Харенкова успешно прошла этот испытательный срок и сейчас является полноценным тренером юниорок, — цитирует ТАСС Родионенко. — Она в этом качестве находилась на юниорском национальном первенстве в Казани».

Последний раз спортсменка принимала участие в соревнованиях в марте 2021 года, когда на чемпионате России в Пензе получила разрыв ахиллова сухожилия во время исполнения вольных упражнений.

В конце прошлого сезона Харенкова приняла решение завершить карьеру спортсменки, в январе она была приглашена с испытательным сроком на работу с юниорским составом женской сборной России.

23-летняя Харенкова является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года в командном первенстве. Она также была второй в личном многоборье на европейском первенстве 2015 года и является обладательницей бронзовой медали ЧЕ-2014 в командном турнире.

В декабре 2019 года Международный олимпийский комитет разрешил Харенковой выступать за сборную Грузии.