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Сегодня, 11:14

Далалоян отправится в Италию для участия в клубном чемпионате страны

Сергей Разин
корреспондент
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Российский гимнаст Артур Далалоян планирует вылететь в Италию для участия в этапе клубного чемпионата страны.

«20 апреля я улечу в Италию, чтобы выступить за свой клуб в серии А, буду делать четыре снаряда. Когда я выступал там в начале марта, то никакого негатива со стороны итальянцев не чувствовал. Мой клуб абсолютно поддерживал меня, поэтому я полностью спокоен. Это коммерческие соревнования, и я еду туда в первую очередь заработать», — приводит слова Далалояна ТАСС.

В августе 2021 года Далалоян подписал контракт с Gymnastic Romagna Team. 12 марта россиянин уже выступал за этот клуб на соревнованиях в Турине.

Ранее на чемпионате России в Казани Далалоян стал победителем национального первенства в личном многоборье.

Источник: https://tass.ru/sport/14392683
Артур Далалоян
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