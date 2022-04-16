Далалоян отправится в Италию для участия в клубном чемпионате страны

Российский гимнаст Артур Далалоян планирует вылететь в Италию для участия в этапе клубного чемпионата страны.

«20 апреля я улечу в Италию, чтобы выступить за свой клуб в серии А, буду делать четыре снаряда. Когда я выступал там в начале марта, то никакого негатива со стороны итальянцев не чувствовал. Мой клуб абсолютно поддерживал меня, поэтому я полностью спокоен. Это коммерческие соревнования, и я еду туда в первую очередь заработать», — приводит слова Далалояна ТАСС.

В августе 2021 года Далалоян подписал контракт с Gymnastic Romagna Team. 12 марта россиянин уже выступал за этот клуб на соревнованиях в Турине.

Ранее на чемпионате России в Казани Далалоян стал победителем национального первенства в личном многоборье.