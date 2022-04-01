В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении тренера за жестокое обращение с ребенком

Уголовное дело возбудили в отношении тренера одного из детских спортивных центров в Новосибирске за жестокое обращение с несовершеннолетним, информирует сайт следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего тренера одного из спортивных центров города по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, оказывающим социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, тренер по спортивной гимнастике с осени 2021 года по январь 2022-го во время тренировок бил малолетнего мальчика за неправильное выполнение гимнастических элементов.