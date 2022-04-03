Гимнастка Пасека намерена в ближайшее время определиться с решением о продолжении карьеры

Российская гимнастка Мария Пасека рассказала, что в ближайшее время определится с решением по поводу продолжения карьеры.

«С этим немножко тяжело, пока это все в секрете, но я думаю, в ближайшее время будет все известно», — приводит ТАСС слова Пасеки.

26-летняя Пасека — трехкратный серебряный призер Олимпиады, также на ее счету одна бронза Игр. Россиянка является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.