Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 14:46

Гимнастка Пасека намерена в ближайшее время определиться с решением о продолжении карьеры

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская гимнастка Мария Пасека рассказала, что в ближайшее время определится с решением по поводу продолжения карьеры.

«С этим немножко тяжело, пока это все в секрете, но я думаю, в ближайшее время будет все известно», — приводит ТАСС слова Пасеки.

26-летняя Пасека — трехкратный серебряный призер Олимпиады, также на ее счету одна бронза Игр. Россиянка является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/14267029
0
Читайте также
Что такое витамины и зачем они нужны?
Шамиль Тарпищев: «Когда Медведев играл в Америке я вообще не слышал свиста на трибунах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении тренера за жестокое обращение с ребенком
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости