Участие Мустафиной в ЧМ будет зависеть от ее результатов на Кубке России

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина будет претендовать на участие в чемпионате мира в Германии только в том случае, если покажет хорошие результаты на Кубке России в Пензе.

"Мы только что вернулись с длительного сбора в Японии, Алия продолжает испытывать определенные проблемы, - отметила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в интервью ТАСС. - Мне сейчас сложно говорить о перспективах ее выступления на чемпионате мира, но отбор на главный старт года будет проходить по спортивному принципу. Мы не можем везти в Германию гимнасток, чьи баллы не дают возможности бороться за награды. Участие той же Мустафиной в чемпионате мира во многом будет зависеть от того, как она проявит себя на Кубке России".

Кубок России пройдет с 23 по 27 августа в Пензе, чемпионат мира - с 4 по 13 октября в немецком Штутгарте.