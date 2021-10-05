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Симона Байлз попала на обложку американского журнала Time

07:51
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз попала на обложку журнала Time.

Ранее 24-летняя спортсменка возглавила список самых влиятельных людей от американского еженедельного журнала в категории «Титаны».

«До сих пор в шоке», — подписала Байлз фото обложки в Instagram.

Напомним, на прошедшей Олимпиаде в Токио Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье. Также она отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях, опорном прыжке и вольных упражнениях.

При этом она смогла завоевать серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

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Роман Шишов все материалы автора

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