Симона Байлз попала на обложку американского журнала Time
07:51
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз попала на обложку журнала Time.
Ранее 24-летняя спортсменка возглавила список самых влиятельных людей от американского еженедельного журнала в категории «Титаны».
«До сих пор в шоке», — подписала Байлз фото обложки в Instagram.
Напомним, на прошедшей Олимпиаде в Токио Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье. Также она отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях, опорном прыжке и вольных упражнениях.
При этом она смогла завоевать серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.
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