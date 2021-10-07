Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Спортивная гимнастика

Российские гимнасты получили визы для участия в чемпионате мира в Японии

11:43
Теги:

Российские гимнасты получили въездные визы для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который стартует 18 октября в Китакюсю (Япония).

«Команда России по спортивной гимнастике, которой на следующей неделе предстоит лететь на чемпионат мира в Японию, в полном составе получила визы для въезда в страну», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Федерации спортивной гимнастики России.

В состав сборной России включены Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов, Григорий Клементьев, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12600381

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
«Он не умер, но не может общаться». Новые подробности о состоянии Михаэля Шумахера
0