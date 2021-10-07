Российские гимнасты получили визы для участия в чемпионате мира в Японии
11:43
Российские гимнасты получили въездные визы для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который стартует 18 октября в Китакюсю (Япония).
«Команда России по спортивной гимнастике, которой на следующей неделе предстоит лететь на чемпионат мира в Японию, в полном составе получила визы для въезда в страну», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Федерации спортивной гимнастики России.
В состав сборной России включены Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов, Григорий Клементьев, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.
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