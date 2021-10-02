Родионенко считает, что Пасека сможет бороться за право выступить на чемпионатах Европы и мира

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что Мария Пасека, возобновившая карьеру, может вернуться в национальную команду.

«Пасека уже начала тренироваться. Сейчас она готовится в ЦСКА, но присылает нам постоянно видеозаписи своих тренировок, прыжки показывает. Вроде все у нее нормально. К нам на «Озеро Круглое» она приедет только на следующий сбор, который начнется 20 октября.

У Маши есть большое желание, и дальше все будет тоже зависеть только от нее. Если она будет показывать сложные прыжки и восстановит свою неплохую программу на брусьях, значит, она сможет бороться в следующем году за право выступить на чемпионатах Европы и мира. Главное, чтобы у нее сохранилось то желание, с которым она тренируется сейчас. И не менее важно, чтобы не было травм", — приводит слова Родионенко ТАСС.

В сентябре стало известно, что Мария Пасека решила возобновить карьеру. 26-летняя гимнастка не выступала с начала 2020 года.