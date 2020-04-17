Симона Байлз думала отказаться от участия в Олимпиаде после переноса

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз рассказала, что рассматривала вариант отказа от участия в Олимпиаде в Токио после информации о ее переносе. Из-за пандемии коронавируса Игры пройдут не в 2020 году, а в 2021-м. По словам американки, ей будет сложно перестроиться.

— Это большая психологическая и физическая нагрузка, — цитирует BBC Байлз. — Я сомнвалась, что смогу поддерживать лучшую форму еще один год. Но сейчас моя мотивация доказывает, что могу пойти еще на один год, смогу сделать это снова, выступить еще лучше, чем в Рио.

Узнав о переносе Олимпиады, я плакала. Я не знала, с чего начать читать новости. Очевидно, сейчас есть более серьезные проблемы, чем отложенная Олимпиада. Но за три месяца я бы смогла настроиться и подготовиться. Я была настроена на цикл в четыре года, представьте, каково это, когда однажды к тебе подходят и говорят: «Эй, извини, еще год»? Трудно сбросить календарь и часы, когда ты тренируешься всю жизнь, чтобы быть в форме в определенный момент.

Думала ли я отказаться от участия? Немного да. Это трудно, но думаю, я достаточно сильна умственно и физически, поэтому справлюсь с этим, как и остальные.