Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 17:53

Серебряный призер Олимпиады Стретович пропустит чемпионат России по спортивной гимнастике

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Иван Стретович пропустит чемпионат России по спортивной гимнастике в Казани.

«Примерно неделю после выполнения комбинаций почувствовал боль в пояснице, неделю лечился, но, к сожалению, улучшений не было. Сегодня прошел обследование, ничего критичного нет, но нужен временный покой, чтобы восстановится. Так как никаких соревнований потом не намечается, я последую рекомендациям врача и подлечусь, чтобы в будущем иметь возможность выступать в полную силу», — написал Стретович в Telegram.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдут в Казани с 6 по 17 апреля.

Иван Стретович
0
Читайте также
«Выглядело глуповато». Как Карлсен выиграл самый сумасшедший турнир претендентов
Дерзко бросал вызовы, а потом кашлял кровью, но Кадыров запретил бросать ММА. Способен ли Хамзат Чимаев всерьез бороться за титул чемпиона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава ФСГР — о деле Куляка: «Мы ждем назначения еще одного слушания или вынесения вердикта»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости