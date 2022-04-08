Серебряный призер Олимпиады Стретович пропустит чемпионат России по спортивной гимнастике

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Иван Стретович пропустит чемпионат России по спортивной гимнастике в Казани.

«Примерно неделю после выполнения комбинаций почувствовал боль в пояснице, неделю лечился, но, к сожалению, улучшений не было. Сегодня прошел обследование, ничего критичного нет, но нужен временный покой, чтобы восстановится. Так как никаких соревнований потом не намечается, я последую рекомендациям врача и подлечусь, чтобы в будущем иметь возможность выступать в полную силу», — написал Стретович в Telegram.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдут в Казани с 6 по 17 апреля.