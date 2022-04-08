Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 19:13

Гимнастка Листунова выиграла золото чемпионата России в личном многоборье

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Гимнастка Виктория Листунова заняла первое место в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастики, который проходит в Казани.

Листунова, представляющая Москву, показала результат 115,765 балла по сумме выступлений на четырех снарядах.

Второе место заняла Мария Минаева из Республики Татарстан с результатом 110,664 балла, третье — Владислава Уразова из Ростовской области (109,598).

Листунова и Уразова — олимпийские чемпионки Игр в Пекине в командном многоборье.

Виктория Листунова
Владислава Уразова
0
Читайте также
«Выглядело глуповато». Как Карлсен выиграл самый сумасшедший турнир претендентов
Дерзко бросал вызовы, а потом кашлял кровью, но Кадыров запретил бросать ММА. Способен ли Хамзат Чимаев всерьез бороться за титул чемпиона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серебряный призер Олимпиады Стретович пропустит чемпионат России по спортивной гимнастике
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости