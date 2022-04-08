Гимнастка Листунова выиграла золото чемпионата России в личном многоборье

Гимнастка Виктория Листунова заняла первое место в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастики, который проходит в Казани.

Листунова, представляющая Москву, показала результат 115,765 балла по сумме выступлений на четырех снарядах.

Второе место заняла Мария Минаева из Республики Татарстан с результатом 110,664 балла, третье — Владислава Уразова из Ростовской области (109,598).

Листунова и Уразова — олимпийские чемпионки Игр в Пекине в командном многоборье.