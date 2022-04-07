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Глава ФСГР — о деле Куляка: «Мы ждем назначения еще одного слушания или вынесения вердикта»

Глава Федерации спортивной гимнастики России рассказал о ситуации с делом гимнаста Куляка
Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал «СЭ» о ситуации с делом российского гимнаста Ивана Куляка.

«Первое слушание прошло, после него нам прислали дополнительные вопросы, на которые мы ответили. Мы ждем назначения еще одного слушания или вынесения вердикта. Если их устроят наши письменные ответы, они могут на их основании вынести вердикт. Но могут и назначить еще одно слушание. Все зависит от дисциплинарной комиссии. Мы ждем. Конкретных сроков нет. Как только дисциплинарная комиссия готова будет вынести свое решение — она это сделает», — сказал Титов «СЭ».

Российский гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе в форме с нанесенной на нее буквой «Z».

Позднее главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Международная федерация гимнастики (FIG) предложила дисквалифицировать ее и Куляка, а также еще одного тренера Игоря Калабушкина.

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