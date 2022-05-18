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Российский гимнаст Куляк дисквалифицирован на год

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дисциплинарная комиссия фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировала россиянина Ивана Куляка на один год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Результат россиянина на этапе Кубка мира был аннулирован. Также он был обязан вернуть бронзовую медаль и призовые в размере 500 швейцарских франков. Куляк не сможет участвовать в соревнованиях под эгидой международной федерации гимнастики.

Российский гимнаст имеет право обжаловать это решение в течение 21 дня.

На этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. Международная федерация гимнастики (FIG) предлагает дисквалифицировать Куляка на один год, а также двух тренеров сборной России: Родионенко и Игоря Калабушкина — за поведение спортсмена.

Источник: https://tass.ru/sport/14653635
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