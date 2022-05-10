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Самая возрастная гимнастка в истории намерена выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже

46-летняя гимнастка Чусовитина намерена выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже
Карен Саркисян
Корреспондент
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Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина.
Фото Global Look Press

Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина намерена выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Я хорошо подумала об этом и решила, что после Азиатских игр также буду готовиться к Олимпийских играх 2024 года в Париже», — приводит РИА «Новости» слова гимнастки со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета (НОК).

46-летняя Чусовитина является единственной в истории гимнасткой, выступившей на восьми Олимпийских играх. Гимнасткая является олимпийской чемпионкой 1992 года. Также на ее счету есть серебро Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Напомним, что после летних Олимпиады в Токио — 2020 Чусовитина заявила о завершении своей спортивной карьеры. Однако позже гимнастка сообщила, что решила выступить на XIX Азиатских играх, которые должны были пройти с 10 по 25 сентября в Ханчжоу, но были отложены.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220510/chusovitina-1787723641.html
Олимпиада
Оксана Чусовитина
Спортивная гимнастика
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