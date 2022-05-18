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Сегодня, 09:10

Федерация спортивной гимнастики России может обжаловать дисквалификацию Куляка

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карими Милад, Илья Ковтун и Иван Куляк.

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал дисквалификацию россиянина Ивана Куляка, который вышел на награждение с буквой Z на груди.

18 мая стало известно, что Дисциплинарная комиссия фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировала на год чемпиона России среди юниоров. На этапе Кубка мира в Катаре Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z на груди.

«Нечему удивляться. Дисциплинарная комиссия приняла то решение, которое предлагала международная федерация. Нас волнуют некоторые вещи, связанные с продлением дисквалификации на полгода. Нужно прочитать оригинальный текст, чтобы понять, будем ли мы оспаривать это решение», — сказал Титов «СЭ».

Результат россиянина на этапе Кубка мира аннулирован. Также он был обязан вернуть бронзовую медаль и призовые в размере 500 швейцарских франков. Куляк имеет право обжаловать данное решение в течение 21 дня.

Сборная России по спортивной гимнастике
Василий Титов
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