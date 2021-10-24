Родионенко недовольна решением судей, которые не засчитали Мельниковой элемент в вольных упражнениях на ЧМ

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко недовольна решением судей, которые не зачли Ангелине Мельниковой поворот при исполнении вольных упражнений на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«Судьи не засчитали этот элемент, и наши тренеры оперативно подали протест, который был отклонен. Доказывать что-либо сейчас бесполезно. У нее отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтенный элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Мельникова завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях. Она набрала 14,000 балла. Первое место заняла японка Маи Мураками, которая набрала 14,066 балла.

Ранее сама Мельникова заявила, что разочарована решением судей.