Россия заняла пятое место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной гимнастике

Завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике в Китакюсю (Япония). Сборная России заняла пятое место в медальном зачете.

В активе россиян четыре медали — одна золотая, одна серебряная и две бронзовые. Золото в личном многоборье, бронзу в опорном прыжке и серебро в вольных упражнениях завоевала Ангелина Мельникова. Третье место на кольцах занял Григорий Климентьев.

Выиграла медальный зачет сборная Китая (5 золотых медалей — 1 серебряная — 2 бронзовые). На втором месте Япония (2-5-1). Третьей стала Италия (1-2-1).

Чемпионат мира проходил с 18 по 24 октября.