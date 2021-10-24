Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Спортивная гимнастика

Россия заняла пятое место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной гимнастике

24 октября, 17:30
Теги:

Завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике в Китакюсю (Япония). Сборная России заняла пятое место в медальном зачете.

В активе россиян четыре медали — одна золотая, одна серебряная и две бронзовые. Золото в личном многоборье, бронзу в опорном прыжке и серебро в вольных упражнениях завоевала Ангелина Мельникова. Третье место на кольцах занял Григорий Климентьев.

Выиграла медальный зачет сборная Китая (5 золотых медалей — 1 серебряная — 2 бронзовые). На втором месте Япония (2-5-1). Третьей стала Италия (1-2-1).

Чемпионат мира проходил с 18 по 24 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
«Зенит» — машина! Так в России еще никто не уничтожал «Спартак»
5
1