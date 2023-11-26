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Сегодня, 10:17

Олимпийскую чемпионку Давыдову отстранили от работы тренером в Канаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР Елена Давыдова отстранена от тренерской работы в Канаде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации спортивной гимнастики Канады.

Причины отстранения не раскрываются. Оно продлится до завершения расследования, которое проводит комиссар по целостности спорта.

Давыдова работает со сборной Канады с 2005 года. Она завоевала две золотые и одну серебряную медаль на Олимпиаде-1980, которая проходила в Москве.

Источник: ТАСС
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