Олимпийскую чемпионку Давыдову отстранили от работы тренером в Канаде

Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР Елена Давыдова отстранена от тренерской работы в Канаде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации спортивной гимнастики Канады.

Причины отстранения не раскрываются. Оно продлится до завершения расследования, которое проводит комиссар по целостности спорта.

Давыдова работает со сборной Канады с 2005 года. Она завоевала две золотые и одну серебряную медаль на Олимпиаде-1980, которая проходила в Москве.