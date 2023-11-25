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Сегодня, 22:02

Мустафина призналась, что ей комфортнее быть тренером, чем спортсменкой

Алина Савинова
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Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина сравнила деятельность спортсмена и тренера.

«Сейчас, наверное, все удивятся, но выступать мне было сложнее. Не знаю, почему так, обычно говорят, наоборот, лучше бы я сам вышел и сделал. Мне самой было сложнее выступать, чем сейчас выводить девочек. Конечно, переживания есть, но и надежда, что все получится, она обязательно присутствует. Волнение есть, но оно не выбивает», — приводит ТАСС слова Мустафиной.

29-летняя Мустафина, помимо двух побед в Олимпийских играх, пять раз становилась призером Олимпиады, трижды выигрывала чемпионат мира и побеждала в пяти чемпионатах Европы. Она завершила карьеру в 2021 году и стала тренером женской молодежной сборной России.

Источник: https://tass.ru/sport/19379307
Алия Мустафина
Спортивная гимнастика
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