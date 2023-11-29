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Адвокат Саади ожидает рассмотрения апелляции на пожизненное отстранение в начале 2024 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Адвокат двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Эльвиры Саади Эллиот Саккуччи заявил, что апелляция спортсменки, не согласной с решением Федерации гимнастики Канады о пожизненной дисквалификации, может быть рассмотрена в начале 2024 года.

«Апелляция была подана в апелляционный комитет Федерации гимнастики Канады, — цитирует Саккуччи ТАСС. — Если возникнет необходимость в последующей апелляции, то она будет направлена в Центр разрешения спортивных споров Канады, а затем — в окружной суд Высшего суда Онтарио. На данный момент невозможно сказать, когда будет рассмотрена первоначальная апелляция. Я ожидаю, что это произойдет в начале следующего года».

Саади получила от федерации пожизненный запрет тренировать спортсменов, судить и выступать в качестве официального лица, посещать соревнования, разрабатывать материалы для тренировок или соревнований после обвинений в эмоциональном и психологическом насилии.

71-летняя Саади проживает в Канаде с 1991 года. В составе сборной СССР она стала олимпийской чемпионкой в 1972 и 1976 годах в командных соревнованиях. Также Саади является чемпионкой мира 1974 года в команде.

Эльвира Саади. Советскую легенду гимнастики пожизненно отстранили от работы. За что пострадала Эльвира Саади

Источник: ТАСС
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