Гимнастка сборной Узбекистана Оксана Чусовитина прокомментировала решение ВАДА о санкциях в отношении России. По словам чемпионки Игр-1992, отобравшейся на восьмую Олимпиаду, нельзя наказывать тех, кто не имел отношения к допинговому скандалу.

— Я против того, чтобы наказывали невиновных, — цитирует «РИА Новости» Чусовитину. — Это должно происходить только с теми, кого поймали и у кого действительно есть допинг. Возьмем гимнасток: спортсменка чистая, готовилась к Олимпиаде всю жизнь. Я просто это знаю. Готовишься, готовишься... и — раз — всю твою жизнь повернули на 180 градусов.

Гимнастика — чистый вид спорта, у нас реже всего происходят допинговые скандалы. Поскольку это просто невозможно. Если тренер дает что-то для выносливости, ты не сможешь выполнить упражнения на бревне или брусьях, потому что там нужны концентрация и спокойствие.

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России. Они включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.