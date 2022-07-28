Норвегия отказалась от проведения конгресса FIG из-за запрета пригласить представителей России

Федерация гимнастики Норвегии отказалась от проведения конгресса международной федерации гимнастики (FIG) из-за запрета пригласить на мероприятие российских и белорусских делегатов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIG.

Конгресс должен был пройти 22 октября в Саннефьорде. Норвежская федерация уведомила FIG, что не сможет выполнить рекомендации Олимпийского комитета Норвегии и Министерства культуры и равенства не приглашать официальных лиц и делегатов из России и Белоруссии на мероприятия в стране.

Сейчас организация работает над поиском нового места проведения конгресса. Новое место и даты проведения будут объявлены после одобрения исполнительного комитета