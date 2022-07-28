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Сегодня, 03:18

Норвегия отказалась от проведения конгресса FIG из-за запрета пригласить представителей России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Федерация гимнастики Норвегии отказалась от проведения конгресса международной федерации гимнастики (FIG) из-за запрета пригласить на мероприятие российских и белорусских делегатов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIG.

Конгресс должен был пройти 22 октября в Саннефьорде. Норвежская федерация уведомила FIG, что не сможет выполнить рекомендации Олимпийского комитета Норвегии и Министерства культуры и равенства не приглашать официальных лиц и делегатов из России и Белоруссии на мероприятия в стране.

Сейчас организация работает над поиском нового места проведения конгресса. Новое место и даты проведения будут объявлены после одобрения исполнительного комитета

Источник: https://tass.ru/sport/15328251?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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