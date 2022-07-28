Титов: «Россию не отстраняли от участия в конгрессе Международной федерации гимнастики»

Президент ФСГР Титов сообщил, что представители России не отстранялись от участия в конгрессе FIG

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что представители России не отстранялись от участия в заседании конгресса Международной федерации гимнастики (FIG).

«Возможность участвовать в конгрессе FIG была у России изначально, ее нас никто не лишал. Это была попытка лишить нас возможности участвовать. Потому что норвежская федерация и Олимпийский комитет Норвегии сформулировали очень жесткое условие: если будут участвовать российские и белорусские представители, то они не смогут провести конгресс. В ответ международная федерация сформулировала свою позицию, тоже очень жесткую. Позиция FIG такова: если вы не можете проводить на таких условиях, мы будем проводить на других условиях. Вот сейчас такой сценарий и реализуется», — приводит слова Титова ТАСС.

Глава ФСГР также заявил, что в настоящее время рассматриваются варианты мест для проведения конгресса FIG.

«Есть несколько сценариев, но пока не хотел бы их озвучивать», — отметил Титов.

Ранее Норвежская федерация гимнастики отказалась от проведения конгресса, который должен был пройти 22 октября 2022 года в Саннефьорде. Организация не захотела проводить конгресс с участием российских и белорусских делегатов.