Российские гимнасты не получали предложений о смене спортивного гражданства

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что спортсменам команды не поступало предложений о смене гражданства.

Она назвала российских гимнастов патриотами своей страны, которые не думают о возможности выступать под другим флагом на фоне отстранения от участия в международных соревнованиях.

«Не могу сказать, что есть явные какие-то приглашения [сменить гражданство], пока таких примеров мы не знаем, — приводит ТАСС слова Родионенко. — Потому что, несмотря на нынешнюю ситуацию и своего рода изоляцию сборной России, у нас очень хорошие контакты с федерациями большинства стран, которые что-то представляют из себя в спортивной гимнастике. Ребята тоже понимают, что нет смысла ехать в какую-то страну, где гимнастика не очень сильная. Спортсменам всегда легче добиваться высоких результатов там, где сильная команда. Мы абсолютно спокойны, потому что наши гимнасты очень преданы идеалам России, наша страна для них — это главное».

Однако специалист выразила опасение, что в будущем подобные приглашения могут начать поступать в адрес юных гимнастов.

«Может быть, будут охотиться за молодыми, которые вот-вот на выходе. Речь идет о Даниеле Маринове. Парень очень способный, на него многие обращают внимание. Но у Маринова четкая позиция, он всегда говорит одно: «Я знаю, что такое Россия». Мы за Даниела спокойны», — подчеркнула Родионенко.

Международная федерация гимнастики (FIG) в начале марта из-за обострения ситуации на Украине запретила российским гимнастам выступать на соревнованиях под эгидой организации.