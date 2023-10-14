Нагорный: «Одна из моих целей — доказать, что спорт все-таки должен быть вне политики»

Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный ответил на вопрос, как спортивный опыт помогает ему в общественной деятельности.

26-летний гимнаст стал президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта в апреле этого года.

«Это все тесно связано. Одна из моих важных целей на данном этапе — доказать, что спорт все-таки должен быть вне политики. Многие сейчас говорят обратное, но я уверен, что это не так. Играми Будущего мы как раз и хотим показать, что Олимпиада создавалась не для этого. Что спорт должен быть доступен для всех, вне зависимости от того, из какой ты страны, какой у тебя паспорт. Мы как бы говорим: ребят, вы можете совершенствоваться и показывать все, что тренировали всю свою жизнь. Нельзя просто по щелчку отобрать то, что у вас есть», — цитирует Нагорного RT.

Нагорный является олимпийским чемпионом 2021 года, серебряным призером Олимпиады-2016, трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.