Мельникова: «В России есть только две-три гимнастки уровня чемпионатов Европы и мира»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заявила, что внутренние старты не соответствуют уровню мировых первенств.

«Соответствует ли уровень внутренних стартов уровню чемпионата Европы? Нет, конечно. В России есть две-три гимнастки, которые могут претендовать на уровень чемпионатов Европы и мира, остальные — нет. Сам уровень соревнований в России тоже невысокий. Повторюсь, есть две-три спортсменки, которые борются за пьедестал, и это очень мало. Когда я начинала, помню, что тогда семь-восемь девочек могли бороться за медали», — цитирует Мельникову Metaratings.ru.

23-летняя Мельникова является олимпийской чемпионкой 2020 года в командном первенстве, абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье (2021), двукратной чемпионкой Европейских игр 2019 года и четырехкратной чемпионкой Европы.

В июле исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Российские и белорусские гимнасты будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года, включая квалификационные турниры к Олимпиаде-2024.