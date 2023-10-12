Критерии допуска российских гимнастов появятся не раньше конца ноября

Международная федерация гимнастики (FIG) сможет сформировать критерии допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям не ранее конца ноября, когда состоится очередное заседание исполкома FIG.

«До исполкома Международной федерации гимнастики, который пройдет в Дакке в конце ноября, с большой вероятностью критерии допуска российских и белорусских спортсменов сформированы не будут», — приводит заявление FIG ТАСС.

Гимнасты из России и Белоруссии были отстранены от участия в международных стартах с марта 2022 года. В июле 2023-го исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение вернуть россиян и белорусов на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов. Если статус будет одобрен, спортсмены смогут выступать в турнирах под эгидой FIG с 1 января 2024 года.