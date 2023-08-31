Международная федерация гимнастики пока не прислала условия возвращения россиян на соревнования

Член президиума Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Валентина Родионенко заявила, что организация пока не получала от Международной федерации гимнастики (FIG) четких критериев получения российскими спортсменами нейтрального статуса для выступления на международных турнирах.

«Международная федерация гимнастики нам пока не прислала критерии присвоения нейтрального статуса. Насколько я знаю, после июльского заседания исполкома FIG собиралась в ближайшие недели выработать эти критерии, но сейчас тишина. Мы ждем. Международная федерация, думаю, в свою очередь, находится в ожидании изменения политической ситуации», — приводит ТАСС слова Родионенко.

19 июля исполком Международной федерации гимнастики принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Сообщалось, что для получения статуса индивидуального нейтрального атлета спортсмен должен подать заявку в FIG в соответствии с правилами. Получившие статус гимнасты смогут выступать в соревнованиях с 1 января 2024 года.

Российские и белорусские гимнасты были отстранены от международных турниров с марта 2022 года.