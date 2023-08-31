Россиянки Пасека и Набиева прекратили тренировать национальную команду Китая по спортивной гимнастике

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что у россиянок Марии Пасеки и Татьяны Набиевой завершились контракты с Китайской гимнастической ассоциацией. Спортсменки возвращаются домой.

«Китайцы решили не продлевать контракты с Пасекой и Набиевой, те теперь возвращаются домой. Об их работе в качестве тренеров сборной России по спортивной гимнастике, думаю, говорить еще рано, все-таки опыта у них все равно недостаточно. Вернутся в Россию, поговорим, посмотрим», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Россиянки уехали тренировать китайских гимнасток осенью прошлого года.

28-летняя Пасека является четырехкратным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке, трехкратной чемпионкой Европы, а также четырехкратной чемпионкой Универсиад.

На счету 28-летней Набиевой победа на чемпионате мира в командном первенстве, победа и «серебро» на чемпионате Европы, также она выиграла Всемирную летнюю Универсиаду 2013 года в Казани в командном первенстве.