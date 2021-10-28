Мельникова заявила, что не считала себя фаворитом перед стартом чемпионата мира

Россиянка Ангелина Мельникова рассказала, что не считала себя фаворитом перед стартом чемпионата мира по спортивной гимнастике в Китакюсю (Япония).

«Изначально себя фаворитом не чувствовала. Во-первых, не знала, насколько сильный состав участников приедет на чемпионат мира. Во-вторых, моя форма была не совсем хорошей, так как был всего месяц на подготовку. Но получилось так, что в форму я вошла уже непосредственно в Японии. И, можно сказать, набрала достаточно хорошую форму, поэтому получилось так удачно выступить», — приводят «Известия» слова Мельниковой.

На чемпионате мира Мельникова выиграла золото в личном многоборье, а также стала серебряным призером в вольных упражнениях и бронзовым призером в вольных упражнениях.