Мельникова: «Нет ли мыслей приостановить карьеру? Пока не могу ответить с уверенностью»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова ответила на вопрос о возможной приостановке карьеры.

«Сейчас хочется отдохнуть. Перелет после чемпионата мира в Японии проходил около двух дней, поэтому все эмоции, наверное, будут потом. Я 1 ноября улетаю в Швейцарию на соревнования. Так что мне сейчас надо пару дней отдохнуть, потом немного потренироваться и выступить там. После этого уже вернусь домой. И все, можно отдыхать. Нет ли мыслей приостановить карьеру? Мне нужно сначала отдохнуть, потому что я давно не отдыхала. Нужно восстановить силы, а дальше посмотрим. Пока не могу ответить с уверенностью», — приводят «Известия» слова Мельниковой.

Мельникова — олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио в командном первенстве, на минувшем чемпионате мира в японском Китакюсю спортсменка завоевала золото в личном многоборье, а также взяла серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.