Климентьев о бронзе на ЧМ в Китакюсю: «Не собирался ехать в Японию туристом»

Российский гимнаст Григорий Климентьев рассказал о своем выступлении на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю (Япония).

«Я бы не сказал, что были какие-то яркие эмоции. Скорее появилось понимание ответственности. Узнал, что еду на ЧМ, еще в августе. По крайней мере, тогда мне сказали, что, возможно, я поеду в Японию. у нас была программа еще с чемпионата России. Я потом выступил с ней и на Кубке России. К чемпионату мира мы разучивали только один элемент, чтобы усложнить программу, — это соскок.



В остальном подготовка была такая же, как обычно. У меня она не меняется в зависимости от класса соревнований. Что касается обязанности взять медаль, то такого не было. Была личная ответственность. Я понимал, что на нас будут смотреть как на молодежь, потенциально способную попасть в основной костяк сборной, а о медалях я никогда не думал. Если ты хорошо исполняешь свою программу, значит, ты сделал свою работу, и уже неважно, какая медаль будет. Но, как бы то ни было, я не собирался ехать в Японию просто туристом», — цитируют «Известия» Климентьева.

На ЧМ в Китакюсю Климентьев завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах.