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Мельникова о решении судей: «Это было ужасно. То, что нам ответили на подачу протеста, даже озвучивать не буду»

24 октября, 17:57
Ангелина Мельникова. Фото Instagram
Ангелина Мельникова. Фото Instagram
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Ангелина Мельникова поделилась мнением о судействе на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю (Япония).

«Не засчитали мне вот этот поворот. Никогда, никогда у меня не было проблем с этим поворотом! Не знаю, что произошло и почему его не засчитали. Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже озвучивать не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль, я расстроена. Сделала, что могла, выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений. Не засчитали мне первый поворот, его с группы D опустили в группу B. Серебро с золотым отливом», — написала в сторис своего Instagram Мельникова.

Сторис Ангелины Мельниковой. Фото Instagram
Сторис Ангелины Мельниковой. Фото Instagram
Сторис Ангелины Мельниковой. Фото Instagram
Сторис Ангелины Мельниковой. Фото Instagram

Сегодня, 24 октября Мельникова заняла второе место в вольных упражнениях, уступив 0,066 балла японке Маи Мураками. Ранее 21-летняя россиянка выиграла золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке.

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Иван Торопцев все материалы автора
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