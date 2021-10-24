Мельникова о решении судей: «Это было ужасно. То, что нам ответили на подачу протеста, даже озвучивать не буду»

Ангелина Мельникова поделилась мнением о судействе на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю (Япония).

«Не засчитали мне вот этот поворот. Никогда, никогда у меня не было проблем с этим поворотом! Не знаю, что произошло и почему его не засчитали. Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже озвучивать не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль, я расстроена. Сделала, что могла, выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений. Не засчитали мне первый поворот, его с группы D опустили в группу B. Серебро с золотым отливом», — написала в сторис своего Instagram Мельникова.

Сторис Ангелины Мельниковой. Фото Instagram

Сторис Ангелины Мельниковой. Фото Instagram

Сегодня, 24 октября Мельникова заняла второе место в вольных упражнениях, уступив 0,066 балла японке Маи Мураками. Ранее 21-летняя россиянка выиграла золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке.