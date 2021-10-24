Гимнастка Уразова рассказала, что не планирует отдыхать после ЧМ в Японии

Олимпийская чемпионка Владислава Уразова рассказала, что после возвращения из Китакюсю (Япония), где проходил чемпионат мира по спортивной гимнастике, она не будет отдыхать.

«На этом чемпионате мира у меня не все сложилось так, как хотелось, я могла выступить лучше. К сожалению, мне не хватило времени, чтобы подготовиться к этому турниру качественней. Если подводить итоги всего сезона, то он также не был для меня идеальным, хотя золото Олимпийских игр сделало меня очень счастливой.

Сейчас отдыхать не буду, на это нет времени. Мне надо трудиться, трудиться и трудиться. Нужно поднимать базу на всех снарядах и двигаться дальше, на месте стоять нельзя», — цитирует Уразову ТАСС.

На Олимпиаде в Токио 17-летняя гимнастка выиграла золото командного турнира. На ЧМ в Китакюсю Уразова заняла 4-е место в личном многоборье, она также стала четвертой в вольных упражнениях и седьмой в упражнениях на брусьях.