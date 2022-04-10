Листунова победила на чемпионате России по спортивной гимнастике в вольных упражнениях
Олимпийская чемпионка Виктория Листунова заняла первое место на чемпионате России по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. Она набрала 14,633 балла.
Второе место заняла Мария Агафонова (13,700), третьей стала Алена Глотова (13,466).
Ранее Листунова одержала победу на чемпионате России в личном многоборье и опорном прыжке.
Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится 17 апреля.
Источник: https://tass.ru/sport/14336571
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