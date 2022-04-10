Листунова победила на чемпионате России по спортивной гимнастике в вольных упражнениях

Олимпийская чемпионка Виктория Листунова заняла первое место на чемпионате России по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. Она набрала 14,633 балла.

Второе место заняла Мария Агафонова (13,700), третьей стала Алена Глотова (13,466).

Ранее Листунова одержала победу на чемпионате России в личном многоборье и опорном прыжке.

Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится 17 апреля.