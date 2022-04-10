Гимнаст Куляк отказался комментировать поступок в Дохе до окончания расследования

Российский гимнаст Иван Куляк не стал комментировать свои действия во время церемонии награждения на мартовском этапе Кубка мира в Катаре и возможных последствий.

«До тех пор, пока не будет вынесен вердикт, я после общения с юристами принял решение не давать никаких комментариев на тему моего выступления в Дохе и всех последующих разбирательств», — цитирует Куляка ТАСС.

В марте Куляк вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе в форме с нанесенной на нее буквой «Z». Позднее главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Международная федерация гимнастики (FIG) предложила дисквалифицировать ее и Куляка.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет с 13 по 17 апреля.