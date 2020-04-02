Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике заражен коронавирусом

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у одного из спортсменов на базе в Новогорске.

— Пришли анализы, и выяснилось, что у одного мальчика 2001 года рождения положительный тест на коронавирус, а также у главного тренера сборной по спортивной гимнастике, — сказала Винер-Усманова.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.