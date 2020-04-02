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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике заражен коронавирусом

17:21
Андрей Родионенко. Фото Федерация спортивной гимнастики России.
Андрей Родионенко. Фото Федерация спортивной гимнастики России.
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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.

Андрей Родионенко.Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике: «Нашли коронавирус — и что дальше? У кого раньше, у кого позже»

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у одного из спортсменов на базе в Новогорске.

— Пришли анализы, и выяснилось, что у одного мальчика 2001 года рождения положительный тест на коронавирус, а также у главного тренера сборной по спортивной гимнастике, — сказала Винер-Усманова.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8146083

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