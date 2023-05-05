Глава Федерации спортивной гимнастики России Титов примет участие в работе исполкома FIG

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов примет участие в майском заседании исполкома Международной федерации гимнастики (FIG), на котором будет рассматриваться вопрос возвращения россиян и белорусов на турниры под эгидой FIG.

«Я как член исполкома FIG обязательно приму участие в ближайшем заседании исполнительного комитета», — приводит слова Титова ТАСС.

Исполком Международной федерации гимнастики пройдет с 12 по 13 мая в турецкой Анталье. Одним из пунктов повестки является вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные старты. С 14 по 15 мая там же пройдет совет FIG.

Российские и белорусские гимнасты в настоящее время лишены права выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных в марте 2022 года Международной федерацией гимнастики.