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Сегодня, 22:40

Винер высказалась о Кубке Сильнейших

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды России Ирина Винер поделилась впечатлением от Кубка Сильнейших по гимнастике.

«Прошел первый этап Кубка Сильнейших — его название говорит само за себя, собрались очень сильные команды. Накал борьбы был такой, что его можно сравнить только с чемпионатом Европы или даже мира, потому что все наши регионы привезли очень сильные команды. В связи с тем, что мы сделали новые правила, допускаются клубы, а не федерации. За один регион можно выставить несколько клубов. На Кубке Сильнейших выступают сильнейшие из них. Знаете, даже хорошо, что у нас сейчас санкции. Раньше были Кубки мира, а сейчас это Кубки Сильнейших. На Кубках мира могли выступать по две девочки от страны, а на Кубке Сильнейших выступает очень много гимнасток — от регионов, от клубов. Они составляют красоту и настоящую художественную гимнастику в высоком смысле понимания этого слова. А раньше могло быть только два человека, и многие оставались в тени. Теперь все на свету — очень много соревнований, отборов. Девочки не успевают ездить, соревнование идет за соревнованием. Мы даже советуем участвовать не во всех крупных турнирах, чтобы сохранить здоровье и все-таки не переусердствовать», — приводит слова Винер Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/gymnastics/2023-05-08-znayete-dazhe-khorosho-chto-u-nas-seychas-sanktsii-viner-vyskazalas-o-kubke-silneyshikh
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