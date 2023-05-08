Винер высказалась о Кубке Сильнейших

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды России Ирина Винер поделилась впечатлением от Кубка Сильнейших по гимнастике.

«Прошел первый этап Кубка Сильнейших — его название говорит само за себя, собрались очень сильные команды. Накал борьбы был такой, что его можно сравнить только с чемпионатом Европы или даже мира, потому что все наши регионы привезли очень сильные команды. В связи с тем, что мы сделали новые правила, допускаются клубы, а не федерации. За один регион можно выставить несколько клубов. На Кубке Сильнейших выступают сильнейшие из них. Знаете, даже хорошо, что у нас сейчас санкции. Раньше были Кубки мира, а сейчас это Кубки Сильнейших. На Кубках мира могли выступать по две девочки от страны, а на Кубке Сильнейших выступает очень много гимнасток — от регионов, от клубов. Они составляют красоту и настоящую художественную гимнастику в высоком смысле понимания этого слова. А раньше могло быть только два человека, и многие оставались в тени. Теперь все на свету — очень много соревнований, отборов. Девочки не успевают ездить, соревнование идет за соревнованием. Мы даже советуем участвовать не во всех крупных турнирах, чтобы сохранить здоровье и все-таки не переусердствовать», — приводит слова Винер Sport24.