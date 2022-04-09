Гимнастка Перебиносова стала чемпионкой России в упражнениях на брусьях

Ульяна Перебиносова выиграла чемпионат России по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях. Она показала результат 14,900 балла.

Второе место заняла Арина Семухина (14,566). Тройку лидеров замкнула олимпийская чемпионка Токио в командном турнире Владислава Уразова (14,233).

Перебиносова также является чемпионкой Европы 2018 года в командном турнире.

Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится 17 апреля.