Гимнастка Перебиносова стала чемпионкой России в упражнениях на брусьях
Ульяна Перебиносова выиграла чемпионат России по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях. Она показала результат 14,900 балла.
Второе место заняла Арина Семухина (14,566). Тройку лидеров замкнула олимпийская чемпионка Токио в командном турнире Владислава Уразова (14,233).
Перебиносова также является чемпионкой Европы 2018 года в командном турнире.
Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится 17 апреля.
Источник: https://tass.ru/
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