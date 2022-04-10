Гимнаст Куляк не выступит в многоборье на чемпионате России

Гимнаст Иван Куляк не выступит в многоборье на мужском чемпионате России в Казани из-за проблем со спиной.

«На чемпионате России я не буду заявлен в многоборье, но ставлю перед собой задачу выйти в финалы на отдельных снарядах и вообще выступить лучше, чем на этих же соревнованиях в прошлом году. Сейчас я делаю кольца, брусья, перекладину и коня. У меня были определенные проблемы со спиной, поэтому я не прыгал и не успел подготовиться к выступлению на всех снарядах», — приводит слова Куляка ТАСС.

В марте Куляк вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе в форме с нанесенной на нее буквой «Z». Позднее главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Международная федерация гимнастики (FIG) предложила дисквалифицировать ее и Куляка.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет с 13 по 17 апреля.