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Гимнастка Мельникова назвала Промеса своим любимым футболистом

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица «Спартака» Ангелина Мельникова рассказала, за кем больше всех следит в составе красно-белых.

«Нравится, как играет Квинси Промес, могу назвать его самым любимым футболистом. Он быстрый, техничный, забивает! К тому же мы знакомы лично», — приводит «Газета.Ru» слова спортсменки.

В текущем сезоне 31-летний Промес провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился 6 голами и 6 результативными передачами.

«Спартак» завершил первую часть чемпионата на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 30 очков за 18 туров.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/25/22001449.shtml
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Ангелина Мельникова
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