«Иностранные судьи по-другому оценивают, подмечают ошибки». Олимпийская чемпионка Листунова — о важности международных стартов

Российская гимнастика Виктория Листунова в интервью «СЭ» рассказала об ожиданиях перед Кубком Губернатора в Калуге, который должен стать первым международным стартом для спортсменов после того, как федерация гимнастики России попала под ограничения.

«Мне кажется, будет очень интересно, я рада что приняли решение проводить эти соревнования, организовали их, пригласили иностранные сильные команды. Просто со своими выступать — это одна история. А когда приезжают уже другие страны, и они смотрят на тебя с другой точки зрения, а ты на них — это все совсем по-другому. Идет обмен опытом, и все растут.

Интересно еще, будут ли международные судьи. Мне бы очень хотелось видеть иностранных судей. Когда наши судьи сидят на соревнованиях — это тоже одна история, мы все друг друга знаем уже много лет. А когда приезжают судьи международной категории из иностранных государств, то появляется возможность иначе посмотреть на свой уровень, получить оценку навыков. У всех своя точка зрения. Они по-другому оценивают, смотрят на нас, подмечают ошибки и недочеты. Это полезно и важно. Так что я с удовольствием буду там выступать, жду с нетерпением", — сказала Листунова.

Отметим, что недавно Виктория выступила на чемпионате России. По итогам этого турнира Листунова завоевала три золотые медали и одну серебряную.