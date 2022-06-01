Гимнастка Нагорная рассказала о дружбе с фигуристками Медведевой и Загитовой

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Нагорной. Дарья рассказала, как познакомилась со звездами фигурного катания.

— Это все благодаря клубу, за который мы выступаем, — «Самбо-70», — говорит Нагорная. — У нас просто разные подразделения. Перед Олимпиадой в Рио состоялось одно мероприятие — там и встретились. Начали общаться, потом видеться, гулять.

— А вы все в одной компании?

— Я чаще с Женей общаюсь. С Алиной — больше на мероприятиях.

— Какие темы обсуждаете?

— Разные: и жизненные, и спортивные.

— Ну раз ты с Женей больше общаешься, то расскажи, как она отреагировала на второе место на Олимпиаде-2018 — все-таки это очень тяжелое испытание.

— Конечно. Мне кажется, что Женя очень расстроилась. Это стало для нее шоком. Но в какой-то мере сделало ее сильнее, потому что она не опустила руки, ей хотелось что-то доказать.