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Сегодня, 12:20

Гимнастка Нагорная — о дружбе с фигуристками Медведевой и Загитовой: «Общаемся, встречаемся. Для Жени серебро Пхенчхана стало шоком»

Гимнастка Нагорная рассказала о дружбе с фигуристками Медведевой и Загитовой
Читать «СЭ» в
Алина Загитова и Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Нагорной. Дарья рассказала, как познакомилась со звездами фигурного катания.

— Это все благодаря клубу, за который мы выступаем, — «Самбо-70», — говорит Нагорная. — У нас просто разные подразделения. Перед Олимпиадой в Рио состоялось одно мероприятие — там и встретились. Начали общаться, потом видеться, гулять.

— А вы все в одной компании?

— Я чаще с Женей общаюсь. С Алиной — больше на мероприятиях.

— Какие темы обсуждаете?

— Разные: и жизненные, и спортивные.

— Ну раз ты с Женей больше общаешься, то расскажи, как она отреагировала на второе место на Олимпиаде-2018 — все-таки это очень тяжелое испытание.

— Конечно. Мне кажется, что Женя очень расстроилась. Это стало для нее шоком. Но в какой-то мере сделало ее сильнее, потому что она не опустила руки, ей хотелось что-то доказать.

Фигурное катание
Алина Загитова
Алла Шишкина
Дарья Нагорная (Спиридонова)
Евгения Медведева
Спортивная гимнастика
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