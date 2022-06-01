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Сегодня, 12:40

Гимнастка Нагорная рассказала, как снималась в одном клипе с Криштиану Роналду

Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Нагорной, чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике, жены победителя Игр-2020 Никиты Нагорного. Дарья объяснила, что связывает ее со звездным футболистом «МЮ» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

— В футболе ты, как и Никита, болеешь за «Ростов»? — вопрос Нагорной.

— У меня нет такого. Вот за Криштиану переживаю, он мне нравится как игрок. Но в принципе не фанатею от футбола.

— Роналду нравится больше как футболист или внешне?

— И то и другое. Я знаю его историю, Никита мне рассказывал про него: он очень профессионально ко всему подходит, у него интересная биография.

— У вас на стене висит футболка Криштиану с автографом. Откуда она?

— Никите подарил наш друг — Леша Столяров. Муж в принципе хочет собирать спортивную атрибутику — в планах, например, клюшка Овечкина.

— Насколько я знаю, ты снималась в ролике к чемпионату мира по футболу в России. И вас там совместили с Роналду. Что ты там делала?

— Упражнение на бревне. Нас вставляли отрывками, поочередно. Было очень приятно сниматься. Счастлива, что меня позвали.

Криштиану Роналду
Футбол
Алла Шишкина
Дарья Нагорная (Спиридонова)
Спортивная гимнастика
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