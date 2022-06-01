Гимнастка Нагорная рассказала об исключениях для Симоны Байлз: «Нужно быть честным и чистым. Делать все своими силами»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Нагорной, чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике, жены победителя Игр-2020 Никиты Нагорного. Дарья рассказала о взаимоотношениях с главной соперницей наших спортсменок.

— Как относишься к Симоне Байлз? — вопрос Нагорной.

— Хорошо. Она молодец. Мощная, сильная.

— У нее было терапевтическое исключение: легально принимала антидепрессанты, которые запрещены. Связываешь ли ты это с тем, что американка снялась с соревнований на Олимпиаде в Токио?

— Все удивились. И когда она снялась с первого снаряда, то стало понятно, что у наших появился шанс на победу.

— Это честно, что россиянам не дают таких исключений?

— Нужно быть честным и чистым в спорте. Делать все своими силами.