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Сегодня, 12:00

Гимнастка Нагорная рассказала об исключениях для Симоны Байлз: «Нужно быть честным и чистым. Делать все своими силами»

Гимнастка Нагорная рассказала об исключениях для Симоны Байлз
Читать «СЭ» в
Симона Байлз.
Фото Global Look Press

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Нагорной, чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике, жены победителя Игр-2020 Никиты Нагорного. Дарья рассказала о взаимоотношениях с главной соперницей наших спортсменок.

— Как относишься к Симоне Байлз? — вопрос Нагорной.

— Хорошо. Она молодец. Мощная, сильная.

— У нее было терапевтическое исключение: легально принимала антидепрессанты, которые запрещены. Связываешь ли ты это с тем, что американка снялась с соревнований на Олимпиаде в Токио?

— Все удивились. И когда она снялась с первого снаряда, то стало понятно, что у наших появился шанс на победу.

— Это честно, что россиянам не дают таких исключений?

— Нужно быть честным и чистым в спорте. Делать все своими силами.

Алла Шишкина
Дарья Нагорная (Спиридонова)
Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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