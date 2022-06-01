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Сегодня, 14:00

Гимнастка Нагорная вспомнила жуткую травму: «Чувствовала шуруп, вставленный в ногу. Всему училась заново»

Гимнастка Нагорная рассказала, что чувствовала после тяжелого перелома ноги
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Дарья Нагорная.
Фото ВКонтакте

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Нагорной, чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике, жены победителя Игр-2020 Никиты Нагорного. Дарья рассказала, что чувствовала после тяжелого перелома ноги.

— В 2017 году ты неудачно приземлилась на тренировке — осколочный перелом и большая пауза в карьере. Вернулась ты только в 2018-м...

— Был сложный период. Трудно восстановиться. Отдыхала где-то месяц, ходила на какие-то мероприятия. Я словно всему училась заново.

— Какой элемент тогда выполняла?

— Самый простой: колесо на две ноги. Я прыгнула и подвернула ногу и... Когда осколочный перелом, то тебе все собирают и вставляют пластины. У меня еще и смещение произошло. Пришлось внедрять «железо». С такой ногой потом ездила на чемпионат мира.

— Я поражаюсь. Общалась с Денисом Аблязиным — у него пластины в обеих ногах, но он прыгал с ними. Как гимнасты выступают в таком состоянии?

— Не знаю. Мне повезло, что я делала упор на брусья. Там только соскок в этом плане опасен, на тренировке долго его не применяла. А на соревнованиях выставляла одну ногу вперед.
Мне сразу после травмы говорили, что нога может оторваться. Поехала сразу же в больницу, сделала снимок и искала врача, который вылечит меня, но без операции, так как следующий чемпионат мира был уже не за горами.

— Как можно ходить с такой ногой и не принимать обезболивающие?

— Долго их не пила. А травмированное место заклеивала. В итоге врачи сказали, что нужно делать операцию. Легла под нож — подобрала такое время, чтобы восстановиться к чемпионату мира. Поехала на него в Штутгарт, был дискомфорт, чувствовала шуруп, вставленный в ногу, некоторая обувь не подходила. В общем, жуть...

Алла Шишкина
Дарья Нагорная (Спиридонова)
Спортивная гимнастика
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