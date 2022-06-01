Гимнастка Нагорная раскрыла свою страсть: «Кажется, у меня есть шопоголизм»
Гимнастка Нагорная раскрыла свою страсть: «Кажется, у меня есть шопоголизм»
Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Нагорной, чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике, жены победителя Игр-2020 Никиты Нагорного. Дарья поделилась своим пристрастием к посещению магазинов.
— Ты любишь шопинг? — вопрос Нагорной.
— Обожаю!
— Какие самые любимые магазины?
— Мне кажется, раньше я в каждый хотела зайти. У меня нет любимых.
— Ты можешь целый день посвятить шопингу, потеряться в примерочных?
— Да. Очень люблю одежду. В какой-то тяжелый день могу пойти в ТЦ и разгрузиться — я так отдыхаю.
— Знаешь, что есть такая зависимость — шопоголизм?
— Да. Мне кажется, у меня такое есть. Не понимаю, плохо это или хорошо.
— Говорят, плохо, потому что бьет по семейному бюджету.
— Летела в самолете как-то, смотрела фильм про шопоголиков. Сразу себя представила.
— Что бы ты сказала, придя в общество помощи шопоголикам?
— Я Дарья Нагорная, и я не могу жить без магазинов. Но не трачу все деньги. Могу пройтись по магазинам, и если мне ничего не понравится, то уйду с пустыми руками. Но Никита совсем не такой. Он говорит: ты зашла в магазин, купи себе хоть что-нибудь, люди же старались, помогали.