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Сегодня, 14:20

Гимнастка Нагорная раскрыла свою страсть: «Кажется, у меня есть шопоголизм»

Гимнастка Нагорная считает, что у нее пристрастие к посещению магазинов
Читать «СЭ» в
Дарья Нагорная.
Фото ВКонтакте

Гимнастка Нагорная раскрыла свою страсть: «Кажется, у меня есть шопоголизм»
Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Нагорной, чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике, жены победителя Игр-2020 Никиты Нагорного. Дарья поделилась своим пристрастием к посещению магазинов.

— Ты любишь шопинг? — вопрос Нагорной.

— Обожаю!

— Какие самые любимые магазины?

— Мне кажется, раньше я в каждый хотела зайти. У меня нет любимых.

— Ты можешь целый день посвятить шопингу, потеряться в примерочных?

— Да. Очень люблю одежду. В какой-то тяжелый день могу пойти в ТЦ и разгрузиться — я так отдыхаю.

— Знаешь, что есть такая зависимость — шопоголизм?

— Да. Мне кажется, у меня такое есть. Не понимаю, плохо это или хорошо.

— Говорят, плохо, потому что бьет по семейному бюджету.

— Летела в самолете как-то, смотрела фильм про шопоголиков. Сразу себя представила.

— Что бы ты сказала, придя в общество помощи шопоголикам?

— Я Дарья Нагорная, и я не могу жить без магазинов. Но не трачу все деньги. Могу пройтись по магазинам, и если мне ничего не понравится, то уйду с пустыми руками. Но Никита совсем не такой. Он говорит: ты зашла в магазин, купи себе хоть что-нибудь, люди же старались, помогали.

Алла Шишкина
Дарья Нагорная (Спиридонова)
Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
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