Гимнастка Нагорная рассказала о страшной аварии, в которой она побывала на Бали

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Нагорной, чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике, жены победителя Игр-2020 Никиты Нагорного. Дарья вспомнила, как попала в аварию во время отдыха в Индонезии.

— Тогда на Бали ты, как настоящий каскадер, перелетела через три байка. Как это произошло? — вопрос Нагорной.

— Никита был за рулем. Шел сильный дождь, скользко. Перед нами ехали еще два мотоцикла. Первый байк затормозил, второй резко остановился, а мы — не успели... Врезались — и я перелетаю и падаю на перекресток. Сбилось дыхание, местный парень меня поднял, и все пришло в норму.

— Когда летела, какая мысль в голове промелькнула?

— Мозг отключился. Хорошо, что шлем надевала.

— Не винила потом Никиту?

— Нет. Этот момент нас только еще больше сблизил.